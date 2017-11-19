В РЖД отказались от должности президента компании

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров стал генеральным директором — председателем правления компании. Изменения, по данным «СПАРК-Интерфакс», были внесены в сведения о компании в пятницу, 17 ноября.
В июне, как напоминает РБК, Госдума одобрила законопроект о переименовании должности главы РЖД из президента в генерального директора. Накануне правительство опубликовало постановление о внесение поправок в устав компании, в котором, собственно, говорится об изменении названия должности. Более того, документ также продлевает срок полномочий гендиректора РЖД с трех до пяти лет.
Белозеров обратился в правительство России с просьбой переименовать президента РЖД в гендиректора 2 февраля. Свою просьбу он объяснил «соответствием с существующими практиками корпоративного управления».