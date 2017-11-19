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19 ноября 2017
18 ноября 2017
01:06  19 ноября 2017 0

В РЖД отказались от должности президента компании

Подписание соглашения с президентом РЖД. Сургут, белозеров олег, президент ржд
Олег Белозеров стал гендиректором РЖДФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров стал генеральным директором — председателем правления компании. Изменения, по данным «СПАРК-Интерфакс», были внесены в сведения о компании в пятницу, 17 ноября.

В июне, как напоминает РБК, Госдума одобрила законопроект о переименовании должности главы РЖД из президента в генерального директора. Накануне правительство опубликовало постановление о внесение поправок в устав компании, в котором, собственно, говорится об изменении названия должности. Более того, документ также продлевает срок полномочий гендиректора РЖД с трех до пяти лет.

Белозеров обратился в правительство России с просьбой переименовать президента РЖД в гендиректора 2 февраля. Свою просьбу он объяснил «соответствием с существующими практиками корпоративного управления».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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