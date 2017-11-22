Спортивный сайт Юрия Дудя заподозрил «Матч ТВ» в новом плагиате. ФОТО

10:15 22 ноября 2017 0

Дудь — главный редактор Sports.ru — высказал претензии к коллегам с телевидения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава спортивного сайта Sports.ru Дмитрий Навоша заподозрил телеканал «Матч ТВ» в новом плагиате. Журналист обратил внимание на слоган, который «Матч» якобы подготовил для нового телесезона. Он оказался крайне похож на фразу, которую использует интернет-ресурс. На самом телеканале произошедшее объяснили «техническими проблемами».

Телеведущий и экс-футболист Евгений Савин на своей странице в Instagram опубликовал «историю» с подготовки к презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ». В ролик попал кадр из презентации с логотипом канала и фразой: «Мы делаем спорт лучше».

На пост отреагировал Дмитрий Навоша. Он указал, что фраза очень похожа на слоган «Делаем спорт лучше», который использует сайт. «Когда ты все время тратишь на то, чтобы делать спорт лучше, и на придумывание оригинального слогана времени не осталось», — написал Навоша на своей странице в Facebook.

Запись моментально разлетелась по соцсетям, пользователи принялись шутить о новом противостоянии медиаресурсов и коверкать слоган: «Мы делаем спорт более лучше», «Мы стали больше лучше делать спорт лучше, «Нет, мы делаем спорт лучше».

Позднее «Матч ТВ» изящно пошутил по поводу поста Навоши. На странице канала в Twitter появилось сообщение: «Сегодня по техническим проблемам на мероприятии для рекламодателей мы дали неправильный слайд. Вот правильная версия названия слайда из презентации (не слоган)». Ниже была размещена картинка с фразой «Мы делаем спортс лучше».

Ранее Sports.ru подал в суд на «Матч ТВ», обвинив телеканал в незаконном использовании текстов Юрия Дудя и других авторов сайта. Представители телеканала в суде отвечали, что материалы Sports.ru «не отличаются оригинальностью и новизной». В конце августа суд счел требования сайта правомерными и потребовал от канала удалить спорный контент. До этого «Матч ТВ» обвинил Sports.ru в «пиратстве».

Sports.ru существует с 1998 года. Главный редактор портала — Юрий Дудь (ведущий шоу на Youtube «ВДудь»), генеральный директор — Дмитрий Навоша.

«Матч ТВ» был создан в 2015 году как главная спортивная телеплощадка страны. Генеральный продюсер канала — Тина Канделаки.