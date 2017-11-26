В Нидерландах аукционеры отказались покупать картину Гитлера

09:54 26 ноября 2017 0

До прихода к власти будущий фюрер пробовал себя как художник-акварелист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нидерландов передала голландскому институту военной документации картину, написанную лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером до его прихода к власти. До этого картину отказались покупать два аукционных дома.

Полотно Гитлера на блошином рынке приобрел отец голландки всего за 75 центов. Уже дома мужчина обнаружил подпись на картине. Позже выяснилось, что авторство действительно принадлежит Адольфу Шикльгруберу, впоследствии вошедшем в историю как Адольф Гитлер, пишет агентство Nation News.

В итоге картина была бесплатно передана ученым.