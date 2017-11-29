Социологи: больше трети россиян признались в страхе перед войной

05:18 29 ноября 2017 0

Треть россиян опасается начала войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социологи «Левада-Центра» провели опрос, чтобы узнать главные страхи россиян. Как показали результаты исследования, больше трети граждан РФ (37% респондентов) боятся войны.

Страх перед военными действиями, к слову, является не самым распространенным в стране. Большинство опрошенных (47%) боятся болезни близких и детей. Причем это является главной боязнью россиян уже 30 лет: в 1989 году за родных переживали 61% опрошенных, пишет РИА «Новости».

Также респонденты признавались в страхе перед потерей работоспособности (32%), бедностью (22%), старостью и стихийными бедствиями (21%). Лишь 11% участников исследования заявили, что никаких страхов не испытывают, отмечает «Федеральное агентство новостей».