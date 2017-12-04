15:30 04 декабря 2017 0

Сбербанк сотрудничает с фондом «Подари жизнь» с 2008 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Уральский банк Сбербанка вместо покупки корпоративных сувениров к Новому году перечислил средства в благотворительный фонд «Подари жизнь». Деньги финансовой организации будут направлены в федеральный центр имени Димы Рогачева, где лечатся дети, страдающие от тяжелых онкологических, гематологических, иммунных и генетических заболеваний.

Как рассказали в пресс-службе уральского Сбербанка, в медучреждении среди пациентов есть дети из Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкортостана. В качестве подарка клиенты и партнеры Сбербанка из этих регионов получат открытку, нарисованную подопечными фонда «Подари жизнь».

«Каждый год мы получаем от фонда „Подари жизнь“ подробный отчет об использовании средств. В нем есть имена, фотографии и истории болезней пациентов центра гематологии. Читая их, испытываешь разные эмоции — и горечь, и сострадание, и радость за успешные результаты лечения. Понимание, что вместе с клиентами и партнерами мы дарим детям возможность жить дальше и скорее вернуться к родным и близким, помогает смотреть в будущее с надеждой», — сказал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Сбербанк сотрудничает с фондом «Подари жизнь» с 2008 года. Тогда была выпущена первая в России одноименная благотворительная карта VISA. С каждой покупки ее владельца 0,3% перечисляется на счет фонда «Подари жизнь». Такую же сумму добавляет банк.