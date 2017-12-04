{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
15:30  04 декабря 2017 0

На Урале Сбербанк отказался от новогодних сувениров ради благотворительности

Клипарты. Сургут , сбербанк
Сбербанк сотрудничает с фондом «Подари жизнь» с 2008 годаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Уральский банк Сбербанка вместо покупки корпоративных сувениров к Новому году перечислил средства в благотворительный фонд «Подари жизнь». Деньги финансовой организации будут направлены в федеральный центр имени Димы Рогачева, где лечатся дети, страдающие от тяжелых онкологических, гематологических, иммунных и генетических заболеваний.

Как рассказали в пресс-службе уральского Сбербанка, в медучреждении среди пациентов есть дети из Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкортостана. В качестве подарка клиенты и партнеры Сбербанка из этих регионов получат открытку, нарисованную подопечными фонда «Подари жизнь».

«Каждый год мы получаем от фонда „Подари жизнь“ подробный отчет об использовании средств. В нем есть имена, фотографии и истории болезней пациентов центра гематологии. Читая их, испытываешь разные эмоции — и горечь, и сострадание, и радость за успешные результаты лечения. Понимание, что вместе с клиентами и партнерами мы дарим детям возможность жить дальше и скорее вернуться к родным и близким, помогает смотреть в будущее с надеждой», — сказал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Сбербанк сотрудничает с фондом «Подари жизнь» с 2008 года. Тогда была выпущена первая в России одноименная благотворительная карта VISA. С каждой покупки ее владельца 0,3% перечисляется на счет фонда «Подари жизнь». Такую же сумму добавляет банк.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров