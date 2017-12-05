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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:55  05 декабря 2017 0

Ургант в образе принцессы пошутил о допинговом скандале. ВИДЕО

Ургант Иван, ургант иван
На видео Иван предстал в образе Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант записал песню «Зимняя сказка», которую включил в эфир своей программы в понедельник.

На видео ведущий предстал в образе принцессы из диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Иван поет песню «Do You Want to Build a Snowman» и аккомпанирует себе на рояле. В тексте Ургант упоминает северокорейского лидера: «Как на дрожжах растет биткоин и пиротехнику готовит Ким Чен Ын» и допинговый скандал: «Мы чистые спортсмены, об этом вам в пробирку прокричим».

Пользователи оценили шутку Урганта. «Супер! Иван — умничка!», «Умрёшь со смеха», «Супер! Как всегда весело, интересно и с тонким чувством юмора!» — пишут фолловеры на странице программы в Instagram.

Дарья Рукачёва
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