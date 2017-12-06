21:56 06 декабря 2017 0

Дешевые лекарства поднимутся в цене всего на несколько копеек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Введение маркировки не приведет к росту стоимости недорогих лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на заседании в Госдуме.

Во время «Правительственного часа» депутаты объявили, что в стране за все время не было выявлено ни одного случая подделки дешевых лекарств. Скворцова с этим не согласилась и привела пример с инфузионными растворами стоимостью до 50 рублей, а также упомянула вторичный вброс на рынок препаратов, которые государство бесплатно передает в регионы по программе «7 нозологий». «Поэтому маркировка нужна не только для дорогостоящих лекарств», — приводит ее слова «Росбалт».

При этом руководитель ведомства отметила, что дешевые медикаменты вроде активированного угля, анальгина и валидола сильно не вырастут в цене. По ее словам, устройства для маркировки стоят от четырех до 200 миллионов рублей, что вынуждает заводы увеличить стоимость лекарств, но всего на 33-55 копеек. «Это совсем незначительная прибавка, которая стоит того, чтобы безопасно эти препараты потреблять», — заверила Скворцова.

Ранее производители предупреждали о возможном исчезновении из аптек дешевых препаратов в связи с маркировкой. Вместе с этим они просили отодвинуть сроки ее введения и обозначить переходный период. Позже глава Росздравнадзора заявил, что России не грозит дефицит препаратов из-за введения новой системы маркировки. Уточняется, что в дальнейшем эта система только облегчит доступ препаратам на рынок.