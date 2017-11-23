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23 ноября 2017
13:52  23 ноября 2017 0

В России могут исчезнуть дешевые лекарства

Клипарт, таблетки, лекарство, медикаменты
Власти страны собираются установить тотальный контроль за оборотом лекарствФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Десять российских производителей лекарств, в том числе свердловские, предупредили о возможном исчезновении из аптек дешевых препаратов. Причиной тому может стать введение обязательной маркировки лекарственных средств с 2019 года. Письмо фармацевты адресовали спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.

Под документом подписались «Уралбиофарм», Ирбитский химико-фармацевтический завод, «Марбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты» и Кировская фармацевтическая фабрика» передает РБК.

Производители лекарств не выступают против маркировки как таковой, но просят отодвинуть сроки ее введения и обозначить переходный период. Сейчас власти страны рассматривают вариант внедрения госсистемы мониторинга движения всех лекарств с 1 января 2019 года.

Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств, таблетки, медикаменты, триазавирин
Внедрение системы ударит по производителям лекарств
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Форсированное внедрение этой системы для всех обращаемых лекарственных препаратов гарантированно приведет к сбоям в системе лекарственного обеспечения и угрозе исчезновения дешевых лекарственных препаратов стоимостью до 100 рублей. Важно, что мы не выступаем против маркировки, но сделать это в такие сроки нельзя. В том числе потому, что не все предприятия расплатились за кредиты, которые они брали на оснащение завода по стандартам GMP», — пояснил изданию председатель совета директоров ГК «Биотэк» (в группу входит ОАО «Марбиофарм») Борис Шпигель.

В Госдуме письмо Володину было переадресовано в профильный комитет по охране здоровья. Здесь обращение обещали рассмотреть на тематическом круглом столе 23 ноября.

Власти страны вводят маркировку лекарств, чтобы защитить рынок от подделок. С февраля 2017 года механизм действует в России в экспериментальном порядке. На 21 ноября в системе зарегистрировано 252 участника рынка, промаркировано 960 тысяч упаковок лекарств.

Сергей Дианов
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