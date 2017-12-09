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09 декабря 2017
21:26  09 декабря 2017 0

Российский МИД посоветовал США избавиться от иллюзий

Москва, разное., высотка, мид, вечерняя москва, смоленский бульвар
Российские дипломаты не видят смысла в санкцияхФото: Владимир Андреев © URA.RU

В российском МИД посоветовали Вашингтону избавиться от иллюзий, чтобы наладить отношения с Москвой. Также правительственным кругам США рекомендовали не оказывать на Россию экономическое и военное давление.

В МИДе указали заокеанским коллегам на то, что давление на Россию неэффективно. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, слова которого приводит агентство Nation News. «Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает», — подчеркнул российский дипломат.

Также представитель МИД отметил, что Россия всегда полностью выполняла договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД), однако готова дать ответ в случае, если Вашингтон откажется от его выполнения, пишет RT. Именно заявления о нарушениях этого соглашения со стороны РФ, как уже сообщало «URA.RU», стали поводом для новых санкций, которые уже одобрил президент Дональд Трамп.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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