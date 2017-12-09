Трамп одобрил введение новых санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил очередные санкции против России. На этот раз американская сторона планирует ввести ограничения за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, санкции коснутся российских компаний, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Цель — «изменить экономические планы» российского правительства.
Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Госдепартамент говорил, что заключенный три десятка лет назад договор о РСМД находится под угрозой из-за действий России, которая якобы предприняла шаги для разработки наземной системы крылатых ракет «которая может летать в районах, запрещенных Договором о РСМД». Позже в американском ведомстве отметили, что США продолжат придерживаться договора и намерены предпринять экономические и военные меры, чтобы вернуть к его соблюдению РФ.