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09 декабря 2017
08 декабря 2017
04:55  09 декабря 2017 0

Трамп одобрил введение новых санкций против России

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
США обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракетФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил очередные санкции против России. На этот раз американская сторона планирует ввести ограничения за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, санкции коснутся российских компаний, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Цель — «изменить экономические планы» российского правительства.

Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Госдепартамент говорил, что заключенный три десятка лет назад договор о РСМД находится под угрозой из-за действий России, которая якобы предприняла шаги для разработки наземной системы крылатых ракет «которая может летать в районах, запрещенных Договором о РСМД». Позже в американском ведомстве отметили, что США продолжат придерживаться договора и намерены предпринять экономические и военные меры, чтобы вернуть к его соблюдению РФ.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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