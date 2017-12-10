Летучая снялась обнаженной и рассказала, что хочет на Новый год. ФОТО

08:30 10 декабря 2017 0

Подписчики ведущей мечтают о квартирах и машинах Фото: Дарья Попова © URA.RU

Ведущая программы «Летучий отряд» на «Первом канале» Елена Летучая опубликовала в Сети эротический снимок, на котором также написала, какие хочет получить подарки на Новый год.

«Конфетки, 5 килограмм мандарин, носочки, мир вокруг, игрушку для Шоколадки [собака ведущей], счастье», — следует из списка Летучей. Также она спросила у подписчиков, что они ждут от праздника.

В основном фанаты ведущей написали о машинах, квартирах и новой работе. Другие возразили им, перечисляя нематериальные блага, такие как любовь и здоровье. Ряд пользователей напомнили о праздничном настроении. «Новогодней погоды, чтобы все, как должно быть… Снег и мороз! И ни какой оттепели», — отметила nataliya_vish.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что ведущую уже увольняли со скандалом с «Первого канала».