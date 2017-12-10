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10 декабря 2017
09 декабря 2017
08:30  10 декабря 2017 0

Летучая снялась обнаженной и рассказала, что хочет на Новый год. ФОТО

Церемония вручения Народной премии Е1.RU. Екатеринбург, летучая елена
Подписчики ведущей мечтают о квартирах и машинахФото: Дарья Попова © URA.RU

Ведущая программы «Летучий отряд» на «Первом канале» Елена Летучая опубликовала в Сети эротический снимок, на котором также написала, какие хочет получить подарки на Новый год.

«Конфетки, 5 килограмм мандарин, носочки, мир вокруг, игрушку для Шоколадки [собака ведущей], счастье», — следует из списка Летучей. Также она спросила у подписчиков, что они ждут от праздника.

В основном фанаты ведущей написали о машинах, квартирах и новой работе. Другие возразили им, перечисляя нематериальные блага, такие как любовь и здоровье. Ряд пользователей напомнили о праздничном настроении. «Новогодней погоды, чтобы все, как должно быть… Снег и мороз! И ни какой оттепели», — отметила nataliya_vish.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что ведущую уже увольняли со скандалом с «Первого канала».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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