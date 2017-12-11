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11 декабря 2017
13:00  11 декабря 2017 2

Очередное шоу на «Первом канале» уличили в «подставе»

Телеведущая поделилась этим фото на День материФото: Дана Борисова, Instagram

В СМИ широко обсуждается очередное разоблачение шоу на «Первом канале». На этот раз жертвами обмана стали приглашенные звезды на программу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Мать телеведущей Даны Борисовой Екатерина раскрыла подробности съемок, возмутившие многих зрителей.

Екатерина Борисова рассказала, что накануне съемок ей сообщили о четко спланированном сценарии, по которому будет производиться запись выпуска. Ее разуверили в том, что шоу будет направлено против нее, но в итоге «все построили на лжи и обмане», а «детектора там никакого не было вообще», — передает ее слова «Собеседник.ru».

Мама ведущей призналась, что ее дочь на момент записи скандального выпуска была в сложной жизненной ситуации, на чем якобы «сыграли» организаторы шоу. Екатерина с Даной поссорились после прихода в студию записи. По словам Борисовой-старшей, они с дочерью помирились, осознав, что их семейный скандал мог быть подстроен создателями программы.

Ранее во лжи уличили другую программу телеканала — шоу «Я могу». Один из участников, который приехал продемонстрировать феноменальную память, по фото якобы узнал девушку, которой в тот момент не было даже в студии на записи программы.

Ксения Томашова
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