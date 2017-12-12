20:38 12 декабря 2017 0

Во многих мусоровозах уже установлены бесплатные бортовые устройства системы «Платон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России разработали прототип системы контроля над перемещениями отходов. По поручению правительства РФ его создала компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» и протестировала на базе государственной системы «Платон», рассказал журналистам гендиректор РТИТС Антон Замков на форуме «Экотех-2017».

Технология позволит идентифицировать транспортные средства, перевозящие твердые коммунальные отходы в местах как легальных полигонов, так и незаконных стихийных свалок, пишет ТАСС. «В данной системе предусмотрено, что все транспортные средства, перевозящие твердые коммунальные отходы (ТКО), должны быть с бортовыми устройствами. И на сегодняшний день на 80% из 12 тысяч мусоровозов уже установлены бесплатные бортовые устройства системы „Платон“ на базе ГЛОНАСС», — сказал Замков.

Система протестирована на полигоне в подмосковной Шатуре. Для прототипа были реализованы все технические компоненты, разработаны датчики контроля уровня наполненности контейнеров и контроля несанкционированной выгрузки. Для работы системы станции сортировки и легальные полигоны оборудуют средствами весового контроля, интегрированными в систему «Платон», заметил Замков. Все необходимые правовые документы сейчас дорабатываются.