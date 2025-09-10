Работа аэропорта в Геленджике приостановлена

В аэропорту Геленджик ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Геленджик ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Геленджика 10 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Геленджик, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщает telegram-канал Представитель Росавиации. Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве над регионом.

Также подобные ограничения сегодня вводились в аэропортах Саратова, Нижнего Новгорода, Сочи и Калуги. Ограничения уже сняты, решение было обосновано обеспечением безопасности полетов.

