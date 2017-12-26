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26 декабря 2017
25 декабря 2017
02:20  26 декабря 2017 0

Реновация, гоп-политика, домогательство. Составлен топ главных русских слов 2017 года

Антиквариат, старые книги, папа римский, часы, старые книги, Старинные книги
Помимо основного списка, эксперты назвали протологизмыФото: depositphotos.com © URA.RU

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал десять главных слов 2017 года. Об этом сообщается на сайте «Год литературы 2017».

На первом месте расположилось слово «реновация». Вторую строчку занял «биткоин», вслед за ним идет «хайп». Также в десятку попали такие слова как «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз», и «домогательство» («харассмент»).

Помимо этого, специалисты назвали главные протологизмы (новообразованное слово или выражение) года. Первую строчку в этом списке занял «домогант», второе — «гоп-политика», третье — «зломенитый». В экспертный совет, как отмечается, входят известные лингвисты, писатели, журналисты, филологи, культурологи и философы, отмечает Gazeta.Ru.

Александр Черноскутов
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