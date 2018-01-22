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23 января 2018
22 января 2018
22:15  22 января 2018 3

Западные СМИ рассказали, как звезду «Дом-2» допрашивали в США о связях с Путиным и КГБ

Девушку отпустили после того, как проверили ее аккаунты в соцсетяхФото: Instagram victoriabonya

Звезда «Дом-2» Виктория Боня в марте 2017 года подверглась настоящему допросу в аэропорту Лос-Анджелеса. Сотрудники службы безопасности якобы заподозрили в ней российскую шпионку и задавали экс-участнице телешоу вопросы о Владимире Путине и КГБ.

О допросе Виктории Бони в США написал таблоид The Sun
Фото: скриншот материала на сайте thesun.co.uk

Офицеры нашли в багаже Виктории Бони карточку некой фирмы, которая производит скрытые видеокамеры, пишет британский таблоид The Sun. Именно это заставило служащих задержать Боню, чтобы проверить, не работает ли она на российские спецслужбы. «Вместо того, чтобы задавать вопросы по делу, сотрудник аэропорта решил поговорить о президенте», — рассказала девушка. «Выяснив мою позицию, он начал говорить о КГБ», — добавила светская львица. Она заявила, что отпустили ее только после того, как проверили ее аккаунты в соцсетях.

Ранее «URA.RU» писало о том, что экс-участница популярной телестройки начала встречаться с известным зарубежным футболистом, полузащитником команды «Манчестер Юнайтед».

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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