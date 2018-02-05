Новый кадровый проект Кремля завершил прием заявок

21:48 05 февраля 2018 0

Организаторам конкурса предстоит изучить более четырех тысяч заявок Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Агентство стратегических инициатив (АСИ) завершило прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества». По словам директора агентства Игоря Карачина, в общей сложности поступило свыше четырех тысяч заявок из всех регионов России.

Отметим, что конкурс проводится по пяти номинациям: наставничестве на производстве, в социальной сфере, в предпринимательской среде, а также в образовании и кружковом движении. Также будет выбраны лучшие в отдельной номинации — «Дети учат детей», где наставниками выступают дети. Устроители конкурса отмечают, что наибольший интерес у заявителей вызывают сфера образования и наставничество в социальной сфере. Кроме того, в конкурсе будут рассматриваться «Наставник года» и «Руководитель года» — номинация для директоров предприятий, на которых трудится более пяти тысяч сотрудников.

Как сообщает ТАСС, отобранные заявки будут рассматриваться рабочими группами экспертов. Для каждой из номинаций будут составлены списки из 10 лучших заявителей. Награждение победителей состоится 14 февраля в рамках Всероссийского форума «Наставник», который состоится в Москве.

Ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в беседе с «URA.RU» сообщила, что по итогам конкурса лучшие наставнические практики будут внедряться в систему российского госуправления. Также рассматриватся вариант, при котором статус «наставника» может быть законодательно закреплен и материально поощряться.