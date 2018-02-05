{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Известный бизнесмен привозит легенду на праздник
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:48  05 февраля 2018 0

Новый кадровый проект Кремля завершил прием заявок

Медийный запуск Всероссийского конкурса
Организаторам конкурса предстоит изучить более четырех тысяч заявокФото: Антон Белицкий © URA.RU

Агентство стратегических инициатив (АСИ) завершило прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества». По словам директора агентства Игоря Карачина, в общей сложности поступило свыше четырех тысяч заявок из всех регионов России.

Отметим, что конкурс проводится по пяти номинациям: наставничестве на производстве, в социальной сфере, в предпринимательской среде, а также в образовании и кружковом движении. Также будет выбраны лучшие в отдельной номинации — «Дети учат детей», где наставниками выступают дети. Устроители конкурса отмечают, что наибольший интерес у заявителей вызывают сфера образования и наставничество в социальной сфере. Кроме того, в конкурсе будут рассматриваться «Наставник года» и «Руководитель года» — номинация для директоров предприятий, на которых трудится более пяти тысяч сотрудников.

Статья по теме
В России запущен новый кадровый проект Кремля

Как сообщает ТАСС, отобранные заявки будут рассматриваться рабочими группами экспертов. Для каждой из номинаций будут составлены списки из 10 лучших заявителей. Награждение победителей состоится 14 февраля в рамках Всероссийского форума «Наставник», который состоится в Москве.

Ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в беседе с «URA.RU» сообщила, что по итогам конкурса лучшие наставнические практики будут внедряться в систему российского госуправления. Также рассматриватся вариант, при котором статус «наставника» может быть законодательно закреплен и материально поощряться.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров