Запуск ракеты-носителя с суперкаром внутри в космос, а также фото и видео процесса полета манекена в электроавтомобиле стали поводом для шуток в Интернете. Пользователи соцсетей создают всевозможные фотожабы и мемы.
Люди шутят, например, про манекена, который помещен в кабину электромобиля. Также создаются мемы про запуск ракеты-носителя. Событие вызвало широкий резонанс в обществе, его называют успешным проектом.
Ранее «URA.RU» сообщало, что компания SpaceX во главе с предпринимателей Илоном Маском запустила электроавтомобиль в направлении Марса. Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy произошел 7 февраля с космодрома на мысе Канаверал в США. Позже стало известно, что суперкар покинул орбиту Земли и начал полет в сторону пояса астероидов.