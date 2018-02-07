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07 февраля 2018
14:09  07 февраля 2018 14

В Сети посмеялись над полетом электрокара Илона Маска на Марс. ФОТО, ВИДЕО

Манекен в скафандре символизирует стремление землян к покорению других планетФото: Сергей Колоцей, «ВКонтакте»

Запуск ракеты-носителя с суперкаром внутри в космос, а также фото и видео процесса полета манекена в электроавтомобиле стали поводом для шуток в Интернете. Пользователи соцсетей создают всевозможные фотожабы и мемы.

Люди шутят, например, про манекена, который помещен в кабину электромобиля. Также создаются мемы про запуск ракеты-носителя. Событие вызвало широкий резонанс в обществе, его называют успешным проектом.

Ранее «URA.RU» сообщало, что компания SpaceX во главе с предпринимателей Илоном Маском запустила электроавтомобиль в направлении Марса. Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy произошел 7 февраля с космодрома на мысе Канаверал в США. Позже стало известно, что суперкар покинул орбиту Земли и начал полет в сторону пояса астероидов.

Ксения Томашова
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