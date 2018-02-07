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07 февраля 2018
11:40  07 февраля 2018 9

Электромобиль Илона Маска покинул орбиту Земли. ВИДЕО

Электроавтомобиль на фоне Земли в космосеФото: Сергей Колоцей, «ВКонтакте»

Электромобиль Tesla Roadster покинул орбиту Земли и начал полет в сторону пояса астероидов. Этой новостью поделился в Twitter Илон Маск, владелец компании SpaceX, запустившей спорткар на тяжелой ракете-носителе Falcon Heavy.

Он сообщил об успехе третьего включения двигателей, пишет Life.ru. Маск отметил, что электроавтомобиль движется по гелиоцентрической орбите.

Предприниматель также опубликовал видео с манекеном в скафандре, который находится за рулем электрокара. Его зовут «Звездный человек» (Starman), он символизирует стремление землян к покорению других планет. Известно, что на приборной панели авто размещена надпись «Без паники», сообщает newinform.com. «Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, это машина на орбите нашей планеты», — написал Маск.

Как ранее сообщало «URA.RU», ракета Falcon Heavy была запущена 7 февраля, в 23:45 по московскому времени, с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Многоразовые боковые ступени уже успешно приземлились обратно на космодром, вскоре ожидается третья — на платформе в Атлантическом океане.

Ксения Томашова
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