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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:32  07 февраля 2018 0

Маск запустил автомобиль в направлении Марса. ВИДЕО

Электромобиль преодолеет 400 млн километров под музыку Дэвида БоуиФото: скриншот видео старта, Youtube

Космическая корпорация SpaceX, принадлежащая Илону Маску, произвела успешный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки в грузовом отсеке в специальной капсуле размещен спорткар Tesla Roadster и манекен в скафандре.

Как сообщает «Газета.ру», старт состоялся в 23:45 по московскому времени на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Многоразовые боковые ступени ракеты успешно приземлились на удалении около 300 м друг от друга. Третья ступень также должна совершить посадку — на платформу в Атлантическом океане.

В настоящее время Falcon вместе с грузом вышел на расчетную орбиту. По плану, через шесть часов ракета выйдет на отлетную траекторию к Марсу.

Отметим, решение о запуске спорткара с «космонавтом» было принято Илоном Маском, потому что использование бетонных блоков и стальных болванок, традиционно применяемых на испытаниях, показалось ему скучным. По задумке Маска, во время полета в стереосистеме авто будет играть одна и та же композиция — песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Между тем шансов, что автомобиль достигнет поверхности красной планеты, практически нет. Скорее всего, спорткару и его «пассажиру» придется бесконечно вращаться по орбите Марса.

Евгений Александров
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