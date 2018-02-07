Маск запустил автомобиль в направлении Марса. ВИДЕО

02:32 07 февраля 2018 0

Электромобиль преодолеет 400 млн километров под музыку Дэвида Боуи Фото: скриншот видео старта, Youtube

Космическая корпорация SpaceX, принадлежащая Илону Маску, произвела успешный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки в грузовом отсеке в специальной капсуле размещен спорткар Tesla Roadster и манекен в скафандре.

Как сообщает «Газета.ру», старт состоялся в 23:45 по московскому времени на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Многоразовые боковые ступени ракеты успешно приземлились на удалении около 300 м друг от друга. Третья ступень также должна совершить посадку — на платформу в Атлантическом океане.

В настоящее время Falcon вместе с грузом вышел на расчетную орбиту. По плану, через шесть часов ракета выйдет на отлетную траекторию к Марсу.

Отметим, решение о запуске спорткара с «космонавтом» было принято Илоном Маском, потому что использование бетонных блоков и стальных болванок, традиционно применяемых на испытаниях, показалось ему скучным. По задумке Маска, во время полета в стереосистеме авто будет играть одна и та же композиция — песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Между тем шансов, что автомобиль достигнет поверхности красной планеты, практически нет. Скорее всего, спорткару и его «пассажиру» придется бесконечно вращаться по орбите Марса.