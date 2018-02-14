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14 февраля 2018
14:14  14 февраля 2018 1

В Госдуме РФ отменили все встречи депутатов с министрами до конца выборов

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, государственная дума, герб россии
Чиновники не хотят отвлекать людей своими отчетамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Российские парламентарии временно отменяют сложившуюся практику «правительственных часов». Все выступления министров перед депутатами отменены. Формально это сделано для того, чтобы главы ведомств могли качественно подготовиться к отчету кабмина.

В общей сложности в Госдуме в ближайшие два месяца должно было пройти пять встреч министров с депутатами. «Это сделано для того, чтобы «сосредоточиться на подготовке к отчету правительства 11 апреля», — цитирует «Коммерсант» вице-спикера Александра Жукова.

В тоже время издание со ссылкой на свои источники в аппарате правительства поясняет, что сделано это для того, чтобы «не перебивать повестку первых лиц страны». Считается, что выступления министров могли бы отвлечь внимание избирателей от избирательной кампании.

Среди представителей, с которыми было запланировано проведение «правительственных часов», вице-премьеры Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин, министр строительства Михаил Мень, глава минсельхоза Александр Ткачев и министр спорта Павел Колобков.

Игорь Чукреев
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