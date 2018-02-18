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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:12  18 февраля 2018 5

Пилот прервал рейс из Дубая из-за «портившего воздух» пассажира

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет
Ссора на борту закончилась незапланированной посадкой самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолета авиакомпании Transavia Airlines, летевший из Дубая в Амстердам, совершил вынужденную посадку в Вене. Поводом для нее стала драка, вспыхнувшая из-за пассажира, «портившего воздух» в салоне.

По словам очевидцев, соседи попросили мужчину «сдерживать порывы», но тот отказался их слушать, началась ссора, переросшая в драку. Пилоты решили в конфликт не вмешиваться, а вместо этого посадили самолет и вызвали полицию, чтобы разнять спорщиков, сообщает Lenta.ru.

В итоге с рейса было снято четверо пассажиров: мужчина, который издавал неприличные звуки, его сосед, устроивший драку и две женщины, которые, по их словам, «просто сидели рядом». Позже всех четверых отпустили, но авиакомпания внесла их в свой «черный список».

Курьезные случаи, из-за которых пилотам приходится совершать вынужденную посадку, не редкость. Так, в ноябре прошлого года рейс катарской авиакомпании был прерван из-за гражданки Ирана, которая начала избивать мужа во время полета. Она случайно узнала о том, что супруг ей изменяет, напоминает «Русская планета».

Игорь Чукреев
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