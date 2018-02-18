«Саратовские авиалинии» вступились за погибшего пилота Ан-148

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о том, что командир разбившегося Ан-148 вышел в рейс с просроченным медицинским заключением. Официальное заявление перевозчик опубликовал на своем сайте.
«Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосквье 11 февраля. Он пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Одной из версий катастрофы называлась ошибка пилотов.
Ранее в Сети появилось опровержение того, что у второго пилота разбившегося Ан-148 Сергея Гамбаряна не было профильного высшего образования. Он имел два высших образования по профилю, а также проходил летную практику в скандально известном учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», сообщил его коллега из Екатеринбурга. Челябинское летное училище гражданской авиации в свою очередь заявило, что будет судиться с Росавиацией, если ведомство аннулирует сертификат на подготовку пилотов и свидетельства его выпускников-летчиков.
Разбившийся в Подмосковье Ан-148 два года летал на Урал и ломался 16 раз. Самолет совершал рейсы в Тюмень, Челябинск и Новый Уренгой, а также летал из Екатеринбурга, ранее писало «URA.RU».