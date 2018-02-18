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18 февраля 2018
Главные новости 
19:40  18 февраля 2018 1

«Саратовские авиалинии» вступились за погибшего пилота Ан-148

В авиакомпании уверяют, что медкомиссию пилот прошел во времяФОТО: с сайта «Саратовские авиалинии»
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о том, что командир разбившегося Ан-148 вышел в рейс с просроченным медицинским заключением. Официальное заявление перевозчик опубликовал на своем сайте.

«Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосквье 11 февраля. Он пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Одной из версий катастрофы называлась ошибка пилотов.

Ранее в Сети появилось опровержение того, что у второго пилота разбившегося Ан-148 Сергея Гамбаряна не было профильного высшего образования. Он имел два высших образования по профилю, а также проходил летную практику в скандально известном учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», сообщил его коллега из Екатеринбурга. Челябинское летное училище гражданской авиации в свою очередь заявило, что будет судиться с Росавиацией, если ведомство аннулирует сертификат на подготовку пилотов и свидетельства его выпускников-летчиков.

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 два года летал на Урал и ломался 16 раз. Самолет совершал рейсы в Тюмень, Челябинск и Новый Уренгой, а также летал из Екатеринбурга, ранее писало «URA.RU».

Наталья Михалева
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