На Украине криминальный авторитет искалечил «покорителя Донбасса»

Ссора между криминальным авторитетом и солдатом ВСУ в Запорожье закончилась жестокой дракой. Избитого ветерана «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе пришлось спасать от разъяренных уголовников нескольким полицейским патрулям.
«На днях вновь засветился уважаемый человек — Григора. Что-то не поделил с дембелем у ночного киоска. В итоге к месту разборок съехались три машины и ребята с битами. Десантника с пробитой головой еле отбили полицейские», — цитирует местного журналиста издание «Русская весна».
Сейчас местное отделение «Союза ветеранов АТО» обсуждает, какие действия предпринять. Сам пострадавший, трезво оценивая свои возможности и потенциал друзей, уже решил не писать заявление на обидчика в полицию.
Украинские СМИ регулярно сообщают о нападениях на действующих и отставных военнослужащих ВСУ во вроде бы безопасном тылу. В декабре нетерпеливый боец ВСУ «подвинул» своей «Дэу» стоящий перед ним на заправке микроавтобус, после чего был избит его пассажирами, сообщает korrespondent.net. На почте в Корсуни — в очереди — женщина отбивалась от другого ветерана с помощью газового баллончика, пишет fakty.ictv.ua. А 9 мая, как сообщало «URA.RU», в Днепропетровске бывших «атошников» массово била уже полиция. Травмы получили порядка двадцати человек, пытавшихся сорвать парад «ветеранов Донбасса», причем двоим пробили головы.