{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 февраля 2018
10:52  25 февраля 2018 4

На Украине криминальный авторитет искалечил «покорителя Донбасса»

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
Украинцы в тылу воюют со своими «защитниками»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Ссора между криминальным авторитетом и солдатом ВСУ в Запорожье закончилась жестокой дракой. Избитого ветерана «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе пришлось спасать от разъяренных уголовников нескольким полицейским патрулям.

«На днях вновь засветился уважаемый человек — Григора. Что-то не поделил с дембелем у ночного киоска. В итоге к месту разборок съехались три машины и ребята с битами. Десантника с пробитой головой еле отбили полицейские», — цитирует местного журналиста издание «Русская весна».

Сейчас местное отделение «Союза ветеранов АТО» обсуждает, какие действия предпринять. Сам пострадавший, трезво оценивая свои возможности и потенциал друзей, уже решил не писать заявление на обидчика в полицию.

Украинские СМИ регулярно сообщают о нападениях на действующих и отставных военнослужащих ВСУ во вроде бы безопасном тылу. В декабре нетерпеливый боец ВСУ «подвинул» своей «Дэу» стоящий перед ним на заправке микроавтобус, после чего был избит его пассажирами, сообщает korrespondent.net. На почте в Корсуни — в очереди — женщина отбивалась от другого ветерана с помощью газового баллончика, пишет fakty.ictv.ua. А 9 мая, как сообщало «URA.RU», в Днепропетровске бывших «атошников» массово била уже полиция. Травмы получили порядка двадцати человек, пытавшихся сорвать парад «ветеранов Донбасса», причем двоим пробили головы.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров