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02 марта 2018
Главные новости Москвы
20:43  02 марта 2018 0

Уральский регион стал одним из самых популярных у иностранцев

Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, иностранцы, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль, туристы, стела европа азия, граница европа азия, европа
Свердловская область показала очень хороший результатФото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналитики картографического проекта MAPS.ME посчитали, как часто зарубежные пользователи скачивали карту того или иного российского региона. На основании этих данных был составлен топ-20 наиболее популярных субъектов.

Первые места в рейтинге предсказуемо достались Москве и Санкт-Петербургу. В тройку лидеров попала также Иркутская область, сообщает Life.ru. Из уральских регионов можно отметить Свердловскую область, которая попала в первую десятку по популярности у иностранцев.

Как отмечают авторы рейтинга, любопытно, что из 20 мест в рейтинге только шесть заняли города-миллионники. При этом такие крупные регионы, как Татарстан и Калужская область, имеющие к тому же хороший туристический потенциал, не попали в первую десятку.

Игорь Чукреев
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