Уральский регион стал одним из самых популярных у иностранцев

20:43 02 марта 2018 0

Свердловская область показала очень хороший результат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналитики картографического проекта MAPS.ME посчитали, как часто зарубежные пользователи скачивали карту того или иного российского региона. На основании этих данных был составлен топ-20 наиболее популярных субъектов.

Первые места в рейтинге предсказуемо достались Москве и Санкт-Петербургу. В тройку лидеров попала также Иркутская область, сообщает Life.ru. Из уральских регионов можно отметить Свердловскую область, которая попала в первую десятку по популярности у иностранцев.

Как отмечают авторы рейтинга, любопытно, что из 20 мест в рейтинге только шесть заняли города-миллионники. При этом такие крупные регионы, как Татарстан и Калужская область, имеющие к тому же хороший туристический потенциал, не попали в первую десятку.