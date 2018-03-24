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24 марта 2018
23 марта 2018
02:04  24 марта 2018 0

В пермском минздраве объяснили подмену младенцев 40 лет назад

Клипарт. Разное. Магнитогорск, здоровье, медицина, младенцы, больница
До 1995 года новорожденных приносили матерям только для кормленияФото: Илья Московец © URA.RU

Причиной подмены младенцев в родильном отделении Пожвинской больницы в 1978 году могла стать устаревшая технология, при которой новорожденные пребывали отдельно от матерей и выдавались им только для кормления. Так объяснили в пермском краевом минздраве события 40-летней давности.

По словам консультанта отдела организации службы родовспоможения краевого Минздрава Екатерины Данченковой, технология применялась вплоть до 1995 года. «Все акушерские отделения предполагали наличие одной предродовой, в которой находились одновременно все роженицы в первом периоде родов (со схватками), и одной родовой, в которой одновременно могли быть приняты роды у нескольких женщин, — цитирует эксперта портал 59.ру. — Новорожденные передавались медицинским сестрам, которые проводили взвешивание, измерение роста, туалет, закрепление на ручках и ножках ребенка идентифицирующих бирочек (кусочек медицинской пеленки с данными мамы, написанными шариковой ручкой, марлевые вязки) и другие манипуляции».

Представитель минздрава предположила, что в отдаленной больнице в условиях нехватки персонала одной медсестре приходилось осуществлять присмотр за несколькими младенцами одновременно, а значит, теоретически она могла перепутать детей. В настоящее время такая технология не применяется и риск подмены сведен к нулю.

Напомним, пермячки Юлия Савельева и Римма Швецова стали жертвами подмены новорожденных. Как писало «URA.RU», в 1978 года обе женщины родили дочерей в Пожвинской больнице Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа. Первой заметила подмену Римма Швецова: ее дочь Вероника выросла непохожей на родителей. Из-за этого муж заподозрил супругу в измене и ушел из семьи. По прошествии времени появились технологии, благодаря которым удалось установить биологическое родство матерей и дочерей, воспитанных в чужих семьях.

Савельевы и Швецовы стали героями программы «Пусть говорят» на «Первом канале» — выпуск поставят в эфир уже на следующей неделе. Тем временем стало известно, что одна из героинь — Римма Швецова — уже подала материальный иск, ответчиками по которому станут министерство здравоохранения Пермского края, Минздрав РФ, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Исковое требование составило 12 млн рублей.

Тем не менее практика показывает, что подобные иски не имеют успеха. Так, аналогичный случай, произошедший в Челябинской области, завершился выплатой 1 млн рублей вместо требуемых десяти по иску Зои Турановой, которая 30 лет воспитывал неродного ребенка. Также, как и в Пожве, в одном из роддомов Челябинска девочек перепутали.

Евгений Александров
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