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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
07:45  31 марта 2018 0

Российский посол заявил о попытках вербовки дипломатов спецслужбами США

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Провокации и попытки вербовки следуют одна за другойФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы массово пытались вербовать дипломатов, высылаемых на родину после «дела Скрипаля». О недружественных действиях он был вынужден сообщить руководству МИД РФ.

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну. Хочу сказать, что это не единичные случаи, и я вынужден сообщать о них в Москву», — цитирует Антонова RT.

Ранее российский МИД заявлял, что провокации со стороны США резко участились. Кроме того, американские спецслужбы постоянно пытаются получить конфиденциальную информацию, предлагая «помощь» и отношения «на взаимовыгодной основе», пишут Nation News.

Игорь Чукреев
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