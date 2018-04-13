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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:42  13 апреля 2018 0

В Совфеде обвинили иностранные СМИ во вмешательстве в выборы президента России

Интервью с Климовым А. Москва, климов андрей
Глава комиссии Совфеда рассказал подробностиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета обвинила 11 иностранных СМИ, вещающих на русском языке, во вмешательстве в выборы президента России. Среди них оказались: «Голос Америки», «Радио Свобода», Би-би-си, Deutsche Welle, «Медуза», французская радиостанция RFI, «Кавказ.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и «Фактограф».

Глава комиссии Андрей Климов пояснил, что анализу подверглись СМИ, которые получают госфинансирование из-за рубежа. Для исследования был взят период с 2015 года по 18 марта 2018 года. Особое внимание сенаторы обратили на «момент объявления выборов, регистрации кандидатов, агитационный период, день тишины, день голосования», приводит слова Климова РБК.

Он подчеркнул, что под вмешательством в выборы понимается призыв в них не участвовать, а также неравномерное освещение деятельности кандидатов и их оценку. «У них [изданий — прим. ред.] 50% материалов про Путина и практически все — негативные. Про остальных они писали нейтрально или позитивно», — говорит Климов. Сенатор подчеркнул, что отчет комиссии является предупреждением для СМИ. При повторных нарушениях они могут попасть в список иностранных агентов.

Через неделю после выборов президента России, 25 марта, Андрей Климов сообщил о многочисленных попытках вмешательства в процесс голосования извне. Речь шла о DDos-атаках, информ-атаках, а также призывах бойкотировать голосование, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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