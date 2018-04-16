{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:29  16 апреля 2018 0

Олигарха Магомедова будет защищать адвокат Шакро Молодого и Япончика

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Братья Магомедовы находятся под арестом с 31 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
все новости сюжета

Адвокатом совладельца группы «Сумма» Зиявутдина Магомедова стал Александр Гофштейн, известный по участию в громких процессах российских воров в законе. Ранее он выступал в качестве защитника Шакро Молодого (Захария Калашова) и Япончика (Вячеслава Иванькова).

Новость по теме
Стало известно, кто «сдал» братьев Магомедовых

Об участии Гофтейна в процессе по делу владельцев группы «Сумма» стало известно сегодня, 16 апреля. Представитель адвокатского бюро «Падва и партнеры» присутствовал на заседании Московского городского суда, на котором рассматривалась жалоба Магомедова на его арест. Как сообщает РБК, Гофштейн должен был присутствовать и на первом заседании, но не успел подъехать. Отметим, что в предыдущие годы адвокат участвовал в судебных разбирательствах по делам экс-сенатора Глеба Фетисова и единоросса Владислава Резника, подозревавшегося властями Испании в незаконном обналичивании средств.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта по подозрению в создании преступной группы. Суд инкриминирует владельцам группы «Сумма» хищение бюджетных средств при строительстве инфраструктурных объектов. До 30 мая бизнесмены будут находиться в СИЗО. В начале апреля стало известно, что деньги арестованных предпринимателей, обнаруженные в ходе обысков, временно арестованы.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров