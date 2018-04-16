Олигарха Магомедова будет защищать адвокат Шакро Молодого и Япончика

21:29 16 апреля 2018 0

Братья Магомедовы находятся под арестом с 31 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокатом совладельца группы «Сумма» Зиявутдина Магомедова стал Александр Гофштейн, известный по участию в громких процессах российских воров в законе. Ранее он выступал в качестве защитника Шакро Молодого (Захария Калашова) и Япончика (Вячеслава Иванькова).

Об участии Гофтейна в процессе по делу владельцев группы «Сумма» стало известно сегодня, 16 апреля. Представитель адвокатского бюро «Падва и партнеры» присутствовал на заседании Московского городского суда, на котором рассматривалась жалоба Магомедова на его арест. Как сообщает РБК, Гофштейн должен был присутствовать и на первом заседании, но не успел подъехать. Отметим, что в предыдущие годы адвокат участвовал в судебных разбирательствах по делам экс-сенатора Глеба Фетисова и единоросса Владислава Резника, подозревавшегося властями Испании в незаконном обналичивании средств.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта по подозрению в создании преступной группы. Суд инкриминирует владельцам группы «Сумма» хищение бюджетных средств при строительстве инфраструктурных объектов. До 30 мая бизнесмены будут находиться в СИЗО. В начале апреля стало известно, что деньги арестованных предпринимателей, обнаруженные в ходе обысков, временно арестованы.