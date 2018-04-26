Киев возмущен массовыми поездками украинцев в Крым

20:56 26 апреля 2018 0

В Крым за лето приезжает около миллиона украинцев Фото: pixabay.com

Украинские власти раскритиковали своих граждан, отдыхающих в Крыму. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш назвал факт таких поездок проблемой общества.

«Почему эти люди (украинцы — прим.ред.) туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать?» — приводит слова Черныша агентство Nation News. «Это проблема не только государства, это проблема общества», — заявил министр. Он также отметил, что не понимает, как украинцы могут сейчас ездить в Крым и таким образом поддерживать туристическую отрасль России.

Между тем в Крыму уже отреагировали на заявление Вадима Черныша. Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк рассказал, что все больше украинцев посещают полуостров. «Если в 2014 году украинцы были запуганы до невозможности и приехало около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины. В летний период зафиксирован самый большой пик пересечения границы», — цитирует его портал RT.