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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:56  30 апреля 2018 0

Самая красивая девочка в мире умерла при загадочных обстоятельствах

О смерти актрисы стало известно не сразуФОТО: kinopoisk.ru

Актриса Памела Гидли скончалась в США на 53-м году жизни. Об этом сообщили американские СМИ. Она являлась обладательницей титула «Самая красивая девочка в мире» и играла в сериале «Твин Пикс».

Гидли нашли мертвой в ее доме в Нью-Гэмпшире еще 16 апреля. Однако о ее смерти стало известно только сейчас. Причина гибели актрисы не раскрывается.

Памела Гидли начала сниматься в детстве в качестве модели. Она была настолько милой, что крупное модельное агентство Wilhelmina в 1985 году удостоило ее титула «Самая красивая девочка в мире», — уточняют Nation News. Гидли стала знаменитой актрисой, сыграв проститутку в приквеле Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь». Памела называла приглашение в культовый сериал судьбоносным. Кроме того, она снималась в фильмах «C.S.I. Место преступления», «Блеск», «Наслаждение» и др.

Наталья Михалева
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