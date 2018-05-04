{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
13:35  04 мая 2018 0

Госдеп перестал финансировать «Белые каски» после разоблачения химатаки в Сирии

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Организация разочаровала американские властиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Госдепартамент США прекратил финансирование организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»), замешанной в скандале с инсценировкой химатаки в Сирии. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения Госдепа информация пока не получила.

Именно «Белые каски» стояли за инсценировкой химической атаки в сирийском городе Дума в ночь на 8 апреля, напоминает RT. Фейк стал поводом для реального ракетного удара США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля, уточняет «Национальная служба новостей».

В марте президент США Дональд Трамп приостановил выплату 200 млн долларов на восстановление Сирии. Решение о продолжении финансирования организации «Белые каски» должно быть принято до 15 апреля.

Организация «Белые каски» базируется в Великобритании, ее возглавляет жена британского миллиардера Аймана Асфари — Сосан Асфари. Она также является сопредседателем Исполнительного комитета «США — Проекты на Ближнем Востоке» (по материалам «Википедии»).

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров