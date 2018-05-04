Госдеп перестал финансировать «Белые каски» после разоблачения химатаки в Сирии

Госдепартамент США прекратил финансирование организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»), замешанной в скандале с инсценировкой химатаки в Сирии. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения Госдепа информация пока не получила.
Именно «Белые каски» стояли за инсценировкой химической атаки в сирийском городе Дума в ночь на 8 апреля, напоминает RT. Фейк стал поводом для реального ракетного удара США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля, уточняет «Национальная служба новостей».
В марте президент США Дональд Трамп приостановил выплату 200 млн долларов на восстановление Сирии. Решение о продолжении финансирования организации «Белые каски» должно быть принято до 15 апреля.
Организация «Белые каски» базируется в Великобритании, ее возглавляет жена британского миллиардера Аймана Асфари — Сосан Асфари. Она также является сопредседателем Исполнительного комитета «США — Проекты на Ближнем Востоке» (по материалам «Википедии»).