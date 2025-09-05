Путин дал главный политический прогноз

Путин: мир в будущем будет многополярным
Путин выступил с ключевым заявлением на ВЭФ
Путин выступил с ключевым заявлением на ВЭФ
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Мир в будущем будет многополярным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе пленарной дискуссии Путину задали вопрос, каким он видит будущее мирового порядка — будет ли оно ориентировано больше на Запад или Восток. Российский лидер дал однозначный ответ. «Он (мир) будет многополярным», — выступил Владимир Путин с ключевым заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Десятый Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

