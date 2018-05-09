Второй бизнесмен из «списка Титова» экстрадирован в Россию

13:12 09 мая 2018 0

Эрнест Ким из греческой тюрьмы попал в российскую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким помещен в СИЗО №4 Москвы. Бизнесмен, находившийся в международном розыске, был экстрадирован из Греции в Россию.

О местонахождении Кима РБК рассказал представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади. «Эрнест Ким был год в греческой тюрьме, его забыли практически. Он обратился к нам, мы ускорили процесс экстрадиции. Только что нам сообщили, что он уже доставлен в следственный изолятор», — рассказал Григориади.

В 2008 году Ким заключил договор с ипотечной корпорацией «Икмо», которой он должен был передать 31 квартиру. Через год бизнесмен продал одну из квартир в обход «Икмо», однако передал ее компании по акту. Покупатель оплаченную недвижимость не получил, но позже предприниматель вернул ему деньги в полном объеме. Сейчас материалы по хищениям Кима направлены для дальнейшего расследования в управление МВД по городскому округу Химки Московской области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в феврале 2018 года направил президенту Владимиру Путину список из 16 фамилий бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию, но опасаются проблем с правоохранительными органами. Бизнес-омбудсмен пообещал организовать по каждому из них консультации с Кремлем и силовыми структурами, которые вели их уголовные дела. В конце февраля на родину вернулся первый предприниматель из «списка Титова» Андрей Каковкин. Решения суда он будет дожидаться не в СИЗО, а вместе с семьей.