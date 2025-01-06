Трамп пожаловался на Байдена из-за затягиваний передачи власти

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Трамп не в первый раз критикует Байдена
Трамп не в первый раз критикует Байдена Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался на Джо Байдена. Будущий глава Белого дома считает, что Байден усложняет передачу власти.

«Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», — написал избранный президент в Truth Social.

Ранее Трамп заявлял, что президентство Джо Байдена обернулось полной катастрофой для США. Причиной критики Байдена стала мягкая миграционная политика, которая, по словам избранного президента, привела к распространению исламского терроризма в стране.

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Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался на Джо Байдена. Будущий глава Белого дома считает, что Байден усложняет передачу власти. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», — написал избранный президент в Truth Social. Ранее Трамп заявлял, что президентство Джо Байдена обернулось полной катастрофой для США. Причиной критики Байдена стала мягкая миграционная политика, которая, по словам избранного президента, привела к распространению исламского терроризма в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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