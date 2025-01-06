Трамп пожаловался на Байдена из-за затягиваний передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался на Джо Байдена. Будущий глава Белого дома считает, что Байден усложняет передачу власти.
«Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», — написал избранный президент в Truth Social.
Ранее Трамп заявлял, что президентство Джо Байдена обернулось полной катастрофой для США. Причиной критики Байдена стала мягкая миграционная политика, которая, по словам избранного президента, привела к распространению исламского терроризма в стране.
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