Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина замечены на совместном отдыхе в Южной Африке, сообщили журналисты. Таким образом артисты подогрели слухи о своем романе, который возник после выхода фильма «Чернобыль» — там актеры правдоподобно сыграли любовную линию между героями.
«Сегодня в личных блогах Акиньшиной и Козловского появились фотографии, сделанные в одном и том же месте. Кажется, пара отправилась на совместный отдых в Южную Африку», — передает Starhit.
Так, Козловский на фотографии стоит у указателя Limpopo Border, при этом Акиньшина выложила в соцсети точно такое же фото — один и тот же указатель и угол съемки.
Ранее актеров все чаще начали замечать вместе на светских мероприятиях и на свиданиях. Кроме того, они флиртовали на премьерах кинокартин и обнимались на свадьбе режиссера Романа Прыгунова.
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