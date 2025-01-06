Данила Козловский и Оксана Акиньшина замечены на совместном отдыхе

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Данила Козловский и Оксана Акиньшин подогрели слухи о своем романе
Данила Козловский и Оксана Акиньшин подогрели слухи о своем романе Фото:

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина замечены на совместном отдыхе в Южной Африке, сообщили журналисты. Таким образом артисты подогрели слухи о своем романе, который возник после выхода фильма «Чернобыль» — там актеры правдоподобно сыграли любовную линию между героями.

«Сегодня в личных блогах Акиньшиной и Козловского появились фотографии, сделанные в одном и том же месте. Кажется, пара отправилась на совместный отдых в Южную Африку», — передает Starhit. 

Так, Козловский на фотографии стоит у указателя Limpopo Border, при этом Акиньшина выложила в соцсети точно такое же фото — один и тот же указатель и угол съемки. 

Ранее актеров все чаще начали замечать вместе на светских мероприятиях и на свиданиях. Кроме того, они флиртовали на премьерах кинокартин и обнимались на свадьбе режиссера Романа Прыгунова. 

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Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина замечены на совместном отдыхе в Южной Африке, сообщили журналисты. Таким образом артисты подогрели слухи о своем романе, который возник после выхода фильма «Чернобыль» — там актеры правдоподобно сыграли любовную линию между героями. «Сегодня в личных блогах Акиньшиной и Козловского появились фотографии, сделанные в одном и том же месте. Кажется, пара отправилась на совместный отдых в Южную Африку», — передает Starhit.  Так, Козловский на фотографии стоит у указателя Limpopo Border, при этом Акиньшина выложила в соцсети точно такое же фото — один и тот же указатель и угол съемки.  Ранее актеров все чаще начали замечать вместе на светских мероприятиях и на свиданиях. Кроме того, они флиртовали на премьерах кинокартин и обнимались на свадьбе режиссера Романа Прыгунова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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