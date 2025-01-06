ЕС опасается объединения Путина и Трампа

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В ЕС опасаются объединения Путина и Трампа
В ЕС опасаются объединения Путина и Трампа Фото:

Растущая якобы угроза со стороны России и безразличие со стороны Америки при президенте Дональде Трампе создают тревожную геополитическую комбинацию, которая может привести к кризису безопасности в Европе. Политики в ЕС призывают увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает издание FT. 

«В Европе назревает кризис безопасности. В 2025 году могут объединиться два опасных элемента. Растущая угроза со стороны России и растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа. Европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию, укрепив собственную оборону», — пишет FT. 

Издание отмечает, что европейским странам необходимо увеличить расходы на военную сферу. Германия, крупнейшая экономика Европы, должна выполнить обещание канцлера Олафа Шольца о резком увеличении расходов на оборону. Польша уже планирует увеличить свои расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году. 

Ранее URA.RU сообщало, что Трампу сделали жесткое предупреждение по Украине. Избранного президента США Дональда Трампа призвали признать поражение ВСУ. По мнению профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, мир начнется с отказа от политики «открытых дверей» для Украины в НАТО.

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Растущая якобы угроза со стороны России и безразличие со стороны Америки при президенте Дональде Трампе создают тревожную геополитическую комбинацию, которая может привести к кризису безопасности в Европе. Политики в ЕС призывают увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает издание FT.  «В Европе назревает кризис безопасности. В 2025 году могут объединиться два опасных элемента. Растущая угроза со стороны России и растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа. Европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию, укрепив собственную оборону», — пишет FT.  Издание отмечает, что европейским странам необходимо увеличить расходы на военную сферу. Германия, крупнейшая экономика Европы, должна выполнить обещание канцлера Олафа Шольца о резком увеличении расходов на оборону. Польша уже планирует увеличить свои расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году.  Ранее URA.RU сообщало, что Трампу сделали жесткое предупреждение по Украине. Избранного президента США Дональда Трампа призвали признать поражение ВСУ. По мнению профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, мир начнется с отказа от политики «открытых дверей» для Украины в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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