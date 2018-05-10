05:34 10 мая 2018 0

Иранские силы выпустили по Израилю около 20 ракет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. В качестве ответных мер Израиль выпустил ракеты по иранским военным. В США считают, что посредником в конфликте между странами может выступить только Россия.

Как сообщается, в ночь с 9 на 10 мая иранские силы «Аль-Кудс» в Сирии выпустили около 20 ракет по нескольким израильским военным объектам, пишет «Газета.ру». В том числе по командному пункту на горе Хермон, радарной станции, штабу 810-й бригады и посадочной площадке для вертолетов. Отмечается, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО под названием «Железный кулак».

Израиль, в свою очередь, нанес ответный удар Ирану по позициям сирийской армии в 40 километрах от Дамаска в районе Хан-Арнаб, который находится у подножия Голанских высот. Ракетный обстрел велся по окрестностям города Эль-Баас, сообщает издание Nation News. Пока о жертвах и других последствиях происшествия неизвестно.

По словам бывшего посла США в Израиле Дэниэла Шапиро, полномасштабного конфликта между израильскими и иранскими войсками можно избежать, если российская сторона выступит посредником и примет участие в урегулировании этих отношений, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Москве необходимо ввести ограничительные меры в отношении Ирана из-за его присутствия в Сирии.