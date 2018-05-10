Минобороны раскрыло подробности удара Израиля по Сирии

15:52 10 мая 2018 0

Территорию Сирии атаковали израильские истребители ФОТО: Wikipedia

Сирийские системы ПВО отразили более половины ракет, выпущенных военными силами Израиля в ночь на 10 мая. По данным Минобороны РФ, в атаке принимали участие 28 израильских самолетов F-15 и F-16.

Как сообщает российское ведомство, нападению подверглись позиции вооруженных формирований Ирана и позиции сирийских ПВО в районе Дамаска, а также на юге республики. В общей сложности израильские истребители выпустили порядка 60 ракет, помимо этого с земли было выпущено не менее 10 тактических ракет, сообщает RNS.

Напомним, что решение о бомбардировке территории Сирии было принято властями Израиля после того, как израильские военные подверглись обстрелу на Голанских высотах. Иерусалим расценил это действие как агрессию со стороны иранских военных формирований.