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10 мая 2018
15:52  10 мая 2018 0

Минобороны раскрыло подробности удара Израиля по Сирии

Территорию Сирии атаковали израильские истребителиФОТО: Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийские системы ПВО отразили более половины ракет, выпущенных военными силами Израиля в ночь на 10 мая. По данным Минобороны РФ, в атаке принимали участие 28 израильских самолетов F-15 и F-16.

Как сообщает российское ведомство, нападению подверглись позиции вооруженных формирований Ирана и позиции сирийских ПВО в районе Дамаска, а также на юге республики. В общей сложности израильские истребители выпустили порядка 60 ракет, помимо этого с земли было выпущено не менее 10 тактических ракет, сообщает RNS.

Напомним, что решение о бомбардировке территории Сирии было принято властями Израиля после того, как израильские военные подверглись обстрелу на Голанских высотах. Иерусалим расценил это действие как агрессию со стороны иранских военных формирований.

Сергей Макеев
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