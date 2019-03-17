В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошла потасовка

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 17:58
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События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, протесты, площадь независимости, народное вече
Конфликт случился между сторонниками и противниками президента УкраиныФОТО: Александр Кулаковский © URA.RU (Фото из архива)

В Киеве во время встречи президента Украины Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между его сторонниками и противниками. Инцидент случился на Михайловской площади.

Во время выступления украинского лидера на площади стояли несколько человек с плакатами, выражающими протест против Порошенко, сообщает украинское издание «Страна.Ua». В то же время сторонники Петра Порошенко скандировали «Ура», «Браво» и вырывали плакаты из рук противников президента. В итоге на площади завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться правоохранителям.

Ранее в городе Полтава полицейские перед митингом президента Украины Петра Порошенко задержали порядка 25 человек, сообщает RT. Уточняется, что неизвестные начали бросать в сторону сцены какие-то предметы, после чего случился конфликт служителей правопорядка и противников действующего президента Украины.

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