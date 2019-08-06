Выяснилось, что нанесло экономике России наибольший ущерб

Сильнее всего рост ВВП России пострадал от падения цен на нефть Фото: media.gazprom-neft.ru

Падение цен на нефть нанесло наибольший ущерб экономическому росту России с 2014 по 2018 год. Такой вывод сделали специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе о российской экономике.

«Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 процентных пункта (п.п.)», — цитирует РБК отчет экспертов. Для сравнения: санкции замедляли рост ВВП России в среднем на 0,2 п. п. каждый год, а жесткая бюджетная политика — на 0,1 п. п. Суммарно, по оценкам экономистов, все негативные факторы отняли от ежегодного экономического роста страны почти 1,2 п. п.

В МВФ отметили, что если бы этих факторов не было, то в 2014—2018 годах рост российского ВВП мог составить 1,7% вместо 0,5% каждый год. Из-за этого экономика России за пять лет выросла только на 2,5%, а могла — на 5,9%.

Крупный обвал на нефтяном рынке произошел в конце 2014 года. Тогда цены на нефть упали на 33%, и меньше чем за год нефтяные котировки опустились с 115 до 40 долларов за баррель. Это привело к резкому ослаблению рубля. Из-за этого в конце 2015 года доллар и евро стоили 73 и 80 рублей соответственно.

Одновременно на росте российской экономики сказались санкции стран Запада в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины. Инициатором введения ограничений выступили США, ряд стран Европы и мира поддержали эту меру. Из-за санкций экономика России оказалась изолирована от глобального рынка.