Американцы согласились уйти из Афганистана

На территории Афганистана находятся 20 тысяч солдат США и НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские войска урегулировали спорные вопросы в переговорах с членами движения «Талибан» (запрещенное в России) и могут покинуть территорию Афганистана. Этот вопрос обсуждался по ходу переговоров делегации США с талибами в их штабе в Персидском заливе.

«В свою очередь представители „Талибана“ прекратят сотрудничать с другими экстремистскими группами», — сообщает международное агентство AP. Другие подробности встречи не известны.

Посол США в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что переговоры позволили добиться «отличного прогресса в обсуждении вопроса». Дипломат уточнил, что стороны постараются достичь соглашения, касающегося вывода войск, к 1 сентября.

Американские военнослужащие находятся на территории Афганистана с 2001 года, где проводят операции против боевиков группировки «Талибан», запрещенной в России. Ранее сенаторы США предложили закончить войну в Афганистане, а освободившиеся деньги потратить на «строительство государственности» в стране, напоминает Nation News. В данный момент на территории Афганистана находится 20 тысяч военнослужащих США и НАТО, в том числе 14 тысяч солдат, направленных Вашингтоном.