12 августа 2019

СМИ назвали кандидатов на пост замглавы Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотов Виктор, золотов виктор
На пост первого зама Виктора Золотова рассматривают двух высокопоставленных сотрудников РосгвардииФото: Официальный сайт Росгвардии РФ

На должность первого заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова претендуют два высокопоставленных сотрудника ведомства. Об этом журналистам рассказали осведомленные источники.

Одним из претендентов на пост является генерал-полковник Сергей Ченчик, который сейчас руководит главным штабом войск национальной гвардии. Вторым кандидатом собеседники «Коммерсанта» называют Олега Плохого — выходца из ФСБ и администрации президента. Сейчас является статс-секретарем—заместителем главы Росгвардии. В ведомство пришел в начале лета этого года с должности первого зама юстиции России.

Нынешний первый заместитель Золотова — Сергей Меликов — еще не уволен, с конца июня находится в отпуске. При этом еще в начале июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что сразу несколько руководителей Росгвардии в скором времени могут уйти в отставку. Среди кандидатов на увольнение был назван и Меликов. Сообщалось, что он уже написал соответствующий рапорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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