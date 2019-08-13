СМИ назвали кандидатов на пост замглавы Росгвардии

На должность первого заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова претендуют два высокопоставленных сотрудника ведомства. Об этом журналистам рассказали осведомленные источники.
Одним из претендентов на пост является генерал-полковник Сергей Ченчик, который сейчас руководит главным штабом войск национальной гвардии. Вторым кандидатом собеседники «
Нынешний первый заместитель Золотова — Сергей Меликов — еще не уволен, с конца июня находится в отпуске. При этом еще в начале июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что сразу несколько руководителей Росгвардии в скором времени могут уйти в отставку. Среди кандидатов на увольнение был назван и Меликов. Сообщалось, что он уже написал соответствующий рапорт.