Мошенники нашли новый способ оставить россиян без жилья

Мошенники научились забирать у заемщиков недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк и Общероссийский народный фронт предупредили о распространении новой мошеннической схемы, которая позволяет злоумышленникам отбирать у россиян жилье.

«Люди приходят получить заем. Им говорят, что если заложить квартиру, то сумма будет больше, а процент по ней меньше. Но в процессе оформления люди подписывают не просто договор залога, а договор обратного выкупа», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Затем кредиторы, по ее словам, искусственно создают условия просрочки платежей. Таким образом жертвы мошенников фактически «продают» свое жилье за сумму займа, которая не превышает даже четверти стоимость имущества.

От такой схемы в Сибирском федеральном округе пострадали уже больше 200 человек и это число продолжает увеличиваться, пишет РИА «Новости». Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях сообщил журналистам, что сейчас важно донести до людей информацию о таком виде мошенничества, предупредив о рисках.