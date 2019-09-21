21 сентября 2019

Главный враг Саакашвили, разыскиваемый Интелполом, нашелся в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, саакашвили михаил
Политик, считающийся личным врагом Михаила Саакашвили, возглавил московское ТСЖФото: depositphotos.com

Экс-глава Аджарии Аслан Абашидзе, который считается одним из главных врагов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, стал главой одного из московских ТСЖ. При этом политик продолжает находиться в международном розыске по линии Интерпола.

Согласно данным портала Rusprofile, Абашидзе с августа 2019 года является председателем ТСЖ «Легенда» на Звенигородской улице, 16 (находится в Западном административном округе столицы). В самом товариществе собственников жилья отказались комментировать «URA.RU» смену руководства и назначение Абашидзе председателем ТСЖ. Там также не стали отвечать на вопрос о том, каким образом бывший глава Аджарии стал руководителем организации.

Абашидзе возглавлял Аджарию, которая является автономной республикой в составе Грузии, с 1991 по 2004 годы. После «революции роз» у Абашидзе не сложились отношения с Михаилом Саакашвили. В апреле 2004 года Саакашвили заявил, что «клан Абашидзе является бандой преступников, убийц и наркодилеров», после чего в мае ввел в Аджарии прямое президентское правление.

Абашидзе в обмен на гарантии неприкосновенности, которые Михаил Саакашвили публично дал ему в эфире центральных телеканалов. 5 мая 2004 года Абашидзе подал в отставку, а на следующий день в Батуми прибыл самолёт с руководителем Совета безопасности РФ Игорем Ивановым, который в тот же день вывез Абашидзе в Москву. В декабре 2005 года Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело и объявила Абашидзе в розыск по обвинению в терроризме, превышении служебных полномочий и присвоении государственного имущества. В итоге Абашидзе был приговорен в Грузии к 15 годам тюрьмы и объявлен властями этой страны в международный розыск по линии Интерпола. В последние годы в СМИ не появлялось сообщений о том, где сейчас проживает и чем занимается Абашидзе.

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