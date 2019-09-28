СМИ узнали о просьбе Марка Захарова перед смертью

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, захаров марк
Незадолго до смерти Марк Захаров просил скорее отпустить его в театрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров, скончавшийся сегодня, незадолго до своей смерти просил врачей отпустить его в театр. Деятель искусств попал в больницу еще в конце августа и надеялся, что скорее вернется к работе.

О просьбе Захарова журналистам «Московского комсомольца» рассказал его коллега, директор «Ленкома» Марк Варшавер. «Долго меня здесь будут держать?» — первым делом спросил режиссер, оказавшись в больнице из-за пневмонии. По словам Варшавера, Захаров не любил долго отсутствовать на работе.

Тогда врачи были настроены оптимистично и прогнозировали, что режиссер поправится к началу театрального сезона. 9 сентября Захарова выписали из больницы, однако спустя короткое время он снова почувствовал недомогание и вновь попал в клинику. У него диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в реанимацию.

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. По данным Варшавера, режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни, передает сайт ТВЦ. Последнее время худрук «Ленкома» испытывал проблемы со здоровьем, попадал в реанимацию, напоминает VSE42.Ru. Кинозрителям Захаров известен по картинам «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт», «Тот самый Мюнхгаузен» и другим.

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