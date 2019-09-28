СМИ узнали о просьбе Марка Захарова перед смертью

Режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров, скончавшийся сегодня, незадолго до своей смерти просил врачей отпустить его в театр. Деятель искусств попал в больницу еще в конце августа и надеялся, что скорее вернется к работе.
О просьбе Захарова журналистам «Московского комсомольца» рассказал его коллега, директор «Ленкома» Марк Варшавер. «Долго меня здесь будут держать?» — первым делом спросил режиссер, оказавшись в больнице из-за пневмонии. По словам Варшавера, Захаров не любил долго отсутствовать на работе.
Тогда врачи были настроены оптимистично и прогнозировали, что режиссер поправится к началу театрального сезона. 9 сентября Захарова выписали из больницы, однако спустя короткое время он снова почувствовал недомогание и вновь попал в клинику. У него диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в реанимацию.
Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. По данным Варшавера, режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни, передает