СМИ узнали о просьбе Марка Захарова перед смертью

Незадолго до смерти Марк Захаров просил скорее отпустить его в театр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров, скончавшийся сегодня, незадолго до своей смерти просил врачей отпустить его в театр. Деятель искусств попал в больницу еще в конце августа и надеялся, что скорее вернется к работе.

О просьбе Захарова журналистам «Московского комсомольца» рассказал его коллега, директор «Ленкома» Марк Варшавер. «Долго меня здесь будут держать?» — первым делом спросил режиссер, оказавшись в больнице из-за пневмонии. По словам Варшавера, Захаров не любил долго отсутствовать на работе.

Тогда врачи были настроены оптимистично и прогнозировали, что режиссер поправится к началу театрального сезона. 9 сентября Захарова выписали из больницы, однако спустя короткое время он снова почувствовал недомогание и вновь попал в клинику. У него диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в реанимацию.