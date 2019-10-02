Губернатор Носов оправдался за проигранные в суде двойные премии чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Магаданской области Сергея Носова в Нижний Тагил. Свердловская область, носов сергей, портрет, головная боль, рука у лица
Сергея Носова неправильно поняли, заявил его заместительФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Магаданской области Сергей Носов планировал не увеличить, а снизить зарплаты чиновникам в случае невыполнения ими контрольных показателей. Об этом заявил заместитель Носова Андрей Колядин, комментируя решение Верховного суда, отменившего указ главы Колымы.

«Носов в указе хотел прописать право губернатора снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников при невыполнении ими контрольных показателей своей работы. Снижать, а не повышать!» — заявил Колядин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что в областной прокуратуре посчитали, что губернатор не имеет права снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников.

Как писало «URA.RU», ранее Верховный суд России отменил указ губернатора Магаданской области Сергея Носова. Сообщалось, что прокуратура опротестовала решение Магаданского областного суда, который оставил в силе распоряжение Носова о двукратном увеличении премиальной части зарплат госслужащих.

Носов возглавляет Магаданскую область с мая 2018 года. До этого он в течение шести лет был мэром Нижнего Тагила в Свердловской области.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...