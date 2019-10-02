Губернатор Носов оправдался за проигранные в суде двойные премии чиновникам

Губернатор Магаданской области Сергей Носов планировал не увеличить, а снизить зарплаты чиновникам в случае невыполнения ими контрольных показателей. Об этом заявил заместитель Носова Андрей Колядин, комментируя решение Верховного суда, отменившего указ главы Колымы.
«Носов в указе хотел прописать право губернатора снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников при невыполнении ими контрольных показателей своей работы. Снижать, а не повышать!» — заявил Колядин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что в областной прокуратуре посчитали, что губернатор не имеет права снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников.
Как писало «URA.RU», ранее Верховный суд России отменил указ губернатора Магаданской области Сергея Носова. Сообщалось, что прокуратура опротестовала решение Магаданского областного суда, который оставил в силе распоряжение Носова о двукратном увеличении премиальной части зарплат госслужащих.
Носов возглавляет Магаданскую область с мая 2018 года. До этого он в течение шести лет был мэром Нижнего Тагила в Свердловской области.