Выяснилось, у кого в России самые большие зарплаты

В среднем россияне зарабатывают 38,3 тысячи рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самые большие зарплаты по итогам третьего квартала 2019 года в России у работников в сфере строительства — в среднем 50,4 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании портала «Авито Работа».

На втором месте по доходам расположились сотрудники фитнес-центров и салонов красоты. «В них россияне получают в среднем 48,8 тысячи рублей в месяц», — сообщает сайт VSE42.RU. Тройку замыкает автомобильный бизнес, где средняя зарплата достигает 46,2 тысячи рублей.

Отмечается, что в среднем россияне ежемесячно получают 38,3 тысячи рублей. Самыми малооплачиваемыми названы сферы образования и науки с зарплатами в 26,9 тысячи рублей, передает Life . Мало зарабатывают работники административной работы — 30,4 тысячи рублей, а также бухгалтерии и финансов — 30 тысяч рублей.

Ранее агентство РИА «Новости» составило рейтинг, согласно которому больше всего товаров на свою зарплату могут купить жители Москвы, Южно-Сахалинска и уральских нефтяных городов. Экономист в разговоре с «URA.RU» объяснил, что это связано с тем, что среди них много госслужащих и работников экспортно ориентированной сферы