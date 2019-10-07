Экономист объяснил, почему на Урале и Дальнем Востоке самые большие зарплаты

Меньше всего товаров на свою зарплату могут приобрести работники городов на юге страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Москвы, Южно-Сахалинска и уральских нефтяных городов зарабатывают больше остальных, так как среди них много госслужащих и работников экспортно ориентированной сферы. Об этом «URA.RU» рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит„школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, комментируя рейтинг зарплат, составленный РИА ‚Новости‘.

«В Москве получают больше, потому что в России средний класс состоит из госслужащих, это всевозможные люди в погонах: судьи, прокуроры, полиция, армия, ФСБ и другие. Что касается таких мест, как Чукотка, Камчатка, Магадан, Сахалинск и уральских городов, там многие люди работают в экспортно ориентированных отраслях: рыба, лес, газ, нефть. Там вся себестоимость рублевая, а выручка долларовая», — объяснил эксперт.

Кривелевич отметил, что данный рейтинг не говорит об уровне жизни и зарплат, так как в нем отражаются только средние зарплаты по городам. «То есть если мы возьмем одного человека с зарплатой в миллион и десять человек с зарплатой в 10 тысяч, в среднем у нас будет 100 тысяч рублей», — рассказал экономист.

Ранее агентство РИА «Новости» составило рейтинг, согласно которому больше всего товаров на свою зарплату могут купить жители Москвы, Южно-Сахалинска, Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска, Магадана, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижневартовска и Петропавловска-Камчатского. Меньше всего получают работники городов на юге страны, передает телеканал 360.