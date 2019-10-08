Новый тюменский прокурор заставил нервничать подчиненных

Новый прокурор Тюменской области Владислав Московских вышел на работу 8 октября. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, в ведомстве с волнением встретили нового руководителя.
По словам одного из собеседников, Московских коллективу представил зам генпрокурора Юрий Гулягин. «В ответном слове новый прокурор пообещал сделать все возможное для укрепления законности и правопорядка на территории региона, продолжить добрые традиции, начатые предшественником, сохранить сильный коллектив, с которым готов решать самые сложные задачи. Держался уверенно. Лишних слов не говорил, пустых обещаний не раздавал», — рассказал источник.
Между тем, сотрудники признались, что волнуются из-за кадровых перестановок. «С начала дня еще ничего не произошло — Московских только представили сотрудникам. Но в прокуратуре заметно волнуются, ожидая возможных перемен. Пока же можно сказать, что люди привыкают к новому руководству», — рассказал инсайдер.
Другой источник агентства наоборот сообщил, что настроение в коллективе рабочее — серьезных перемен в штате не ожидается. В прокуратуре Тюменской области пока не подтверждают информацию о выходе Московских — там попросили дождаться официального релиза.
Московских, до этого трудившийся на посту зампрокурора ХМАО, был назначен на должность 30 сентября. Место во главе тюменской региональной прокуратуры было вакантно с 3 июля после перевода экс-руководителя ведомства Владимира Владимирова на место главы Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.